МВД по Республике Мордовия: личный прием граждан приостановлен

МВД РФ и подразделения системы МВД России временно приостановили личный прием граждан. Это связано с необходимостью принятия дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия.

Гражданам рекомендуется обращаться в органы внутренних дел следующими способами: письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронном виде – через официальный сайт МВД по Республике Мордовия в рубрике "Прием обращений", по телефону – в дежурные части территориальных подразделений органов внутренних дел. Их адреса и телефоны можно найти в разделе "Контакты" официального сайта МВД по Республике Мордовия.