В Мордовии адвокат-мошенница и ее подруга собирают деньги на адвоката себе

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ По Республике Мордовия

Руководитель СУ СК России по Республике Мордовия возбудил уголовное дело в отношении адвоката одной из коллегий адвокатов Адвокатской палаты Республики Мордовия и ее соучастницы. Женщины подозреваются в мошенничестве.

Более полугода соучастницы, путем обмана и злоупотребления доверием, используя вымышленный повод о болезни родственника и необходимости средств на лечение, похитили у четверых жителей республики более 4 миллионов рублей. При этом трое потерпевших, желая оказать помощь, брали банковские кредиты.

Расследование уголовного дела поручено следственному отделу по Ленинскому району города Саранск СУ СК России по Республике Мордовия. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершённых преступлений.

В настоящее время адвокат задержана. Ее соучастница, объявленная в розыск, также была задержана сотрудниками органов внутренних дел.

Пострадавшие от действий адвоката и ее сообщницы могут обратиться с заявлением в следственный отдел по Ленинскому району по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 7Д.