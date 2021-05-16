В Пензенской области в гараже знакомая соблазнилась оставленными мужчиной деньгами

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Никольского района с заявлением о преступлении обратился местный житель 1999 года рождения. Мужчина пояснил, что в утренние часы находился у себя в гараже с компанией знакомых людей. На заднем сидении его автомобиля, без присмотра лежала барсетка с двадцатью тысячами рублей. Когда компания разошлась, хозяин гаража обнаружил пропажу денег. В полицию мужчина обратился не сразу, однако никто из его знакомых не признался в краже. После этого он позвонил в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установлили девушку 2002 года рождения. Она признала свою вину и рассказала, что часть похищенных денег потратила на свои нужды. Оставшиеся 13 000 рублей были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.