В Пензе задержан мужчина, который открыл считывающим устройством авто и похитил деньги

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию с заявлением о преступлении обратился 34-летний житель Пензы. Мужчина рассказал, что неизвестное лицо из сумки, оставленной им в салоне автомашины, похитило денежные средства в сумме более 7000 рублей.

Полицейские выяснили, что 13 апреля текущего года в дневное время мужчина приехал в торговый центр, расположенный на Федеральной автодороге «Урал» на территории Октябрьского района Пензы. Автомашину гражданин оставил на парковке, предварительно поставив её на сигнализацию, и направился в торговый центр. Когда мужчина вернулся домой, он обнаружил, что сумка лежит не на своем месте, а денежные средства отсутствуют.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску и задержанию подозреваемого в совершении данного преступления.

В ночь с 8 на 9 мая 2021 года при въезде на территорию Пензы сотрудниками уголовного розыска совместно с экипажем ДПС была остановлена автомашина, в салоне которой находился мужчина, причастный к совершению данного преступления - с помощью специального считывающего устройства открывшего дверной замок автомобиля и похитившего из салона деньги.

Им оказался житель Уфы 1969 года рождения. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся.

По данному факту отделом дознания отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Подозреваемый заключен под стражу.