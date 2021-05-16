В Саранске девушка ушла, сняв с руки спящего парня золотой браслет

Следственным отделом ОП № 1 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Как установлено в ходе предварительного следствия, в начале мая подозреваемая встретилась со своим бывшим молодым человеком. В тот момент, когда он спал, девушка сняла с его руки золотой браслет, принадлежащий матери, и ушла из квартиры. По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, похищенное ювелирное украшение она сдала в ломбард, выручив за него около 10 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, знакомый позвонил ей. Девушка призналась в содеянном и пообещала вернуть украденную вещь. Однако,не сделала этого. Потерпевший рассказал о произошедшем матери, которая сообщила в полицию.

В настоящий момент с целью установления точной стоимости похищенного назначена товароведческая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Свою вину в совершенном преступлении подозреваемая признала полностью.