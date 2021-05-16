В Пензе росгвардейцы задержали похитителя 8 бутылок вина из храма

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Полицейские установили, что в помещение храма мужчина проник, выдавив оконное стекло подвала. После этого, протиснувшись в окно, он увидел коробку, в которой находилось восемь бутылок вина. Но прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали мужчину с поличным, после чего его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленником оказался ведущий бродяжнический образ жизни мужчина 1976 года рождения,ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.