На оснащение Дома культуры в Лопатинском районе выделят почти миллион рублей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В прошлом году в учреждении в рамках программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области» был сделан капитальный ремонт. Вчера врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко посетил Дом культуры и пообщался с его сотрудниками. Представители учреждения попросили руководителя региона помощи с оснащением ДК.

Олег Владимирович отметил, что решение о выделении на эти цели почти миллиона рублей уже принято.

- Закупка будет финансироваться в рамках федерального проекта «Культура малой Родины», - пояснил он.

На эти день приобретут звуковое и световое оборудование, оргтехнику и новую мебель.