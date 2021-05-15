Фото:Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Сегодня, 15 мая 2021 года, в Ледовом дворце Саранска, при поддержке временно исполняющего обязанности Главы Республики Мордовия Артёма Здунова, состоится благотворительный хоккейный матч в честь 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова.

Перед игрой легенды спорта Василий Первухин, Сергей Петренко и Мисхат Фахрутдинов проведут мастер-класс для СШОР Мордовии по хоккею.

На спортивный праздник приглашены воспитанники девяти детских домов и школ-интернатов республики. Для них подготовлены памятные призы, подарки и сертификаты.

Организатором турнира выступила Российская секция Международной Полицейской Ассоциации.

Участников благотворительного матча сборной Мордовии и хоккейного клуба «POLICEMAN» Офицерской хоккейной лиги и зрителей поприветствовал Александр Овечкин:

«Привет, Мордовия! Привет, Саранск!

Я уверен, что у вас в Ледовом Дворце классная атмосфера и много зрителей! На лед выйдут достойные соперники. Это не только интересное событие в плане игры и развития спорта в Республике, но и праздник для детей из детских домов, которые, я знаю, здесь присутствуют.

Хочу передать вам огромный привет!

Желаю командам достойной и честной игры!

Всем зрителям - отлично провести время.

Ваш Александр Овечкин!»