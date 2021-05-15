В Мордовии ищут скрывшегося от следствия 30-летнего мужчину

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

ОП №16 ММО МВД РФ «Чамзинский» разыскивается скрывшийся от органов следствия Пилипчук Василий Владимирович, 1993 года рождения, уроженец г. Екатеринбурга, житель села Сабур-Мачкасы Чамзинского района, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, волосы короткие, имеет лобную залысину.

Если вам, что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(83436) 2-23-70, 2-13-74 или 02.