В Пензе клиент с ул. Докучаева расплатился с курьером фальшивой 5-тысячной купюрой

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №2 УМВД России по г. Пензе от курьера по доставке еды поступило сообщение о том, что при сдаче выручки в кассу организации была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года.

Полицейские выяснили, что фальшивка поступила от клиента с ул. Докучаева. Установлены признаки подделки: имитация микроперфорации, защитной нити, водяного знака, бумага иного качества. Купюра отправлена в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области. С мужчиной сотрудниками полиции была проведена профилактическая беседа и ему вручена памятка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.