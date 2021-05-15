МККС из Пензы вам не перекроют кислород

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Врио министра промышленности и инновационной политики правительства Пензенской области Михаил Торгашин ознакомился с работой модульной компрессорной кислородной станции МККС-53-95-5 КИМ1, расположенной на базе Пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи.

Кислородная станция - один из элементов оснащения реанимации. Уникальная установка предназначена для организации работы дыхательных аппаратов, аспираторов, ингаляционной, анестезиологической техники. Благодаря такой станции больница имеет необходимый запас кислорода, ведь при коронавирусе в нем нуждаются не только пациенты с тяжелым течением заболевания, но и средней степени тяжести.

Мобильные станции производства ПО «Компрессорные машины» с успехом функционируют в пензенском КИМе, областной клинической больнице им. Бурденко, а также в медучреждениях Республик Крым и Марий Эл. Ведутся переговоры и с иностранными покупателями.