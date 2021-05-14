Пензенская полиция обратилась к горожанам за помощью в поимке разбойника с улицы Клары Цеткин

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

11 мая 2021 года в существовании минных полей в профессии убедилась менеджер-кассир – зашедший в офис молодой человек выразил желание взять кредит. А затем вытащил нож и потребовал выдать ему деньги. Девушка, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдала злоумышленнику 23300 рублей. Кроме того, со стола он взял ее сотовый телефон и ключи от помещения. Затем злоумышленник закрыл девушку снаружи и скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.В настоящее время проводятся комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения данного гражданина.

Его приметы: на вид 18-20 лет, славянской внешности, рост 165 см, среднего телосложения, голубые глаза.

Был одет: в темно-синюю куртку с капюшоном, темные спортивные брюки, при себе имел черную сумку через плечо, на лице была одета защитная маска черного цвета.

Полиция Пензенской области обращается к гражданам за содействием в установлении личности и местонахождении данного мужчины. Всем, кто обладает какой-либо информацией о личности злоумышленника, просьба сообщить по телефонам: 598-002, 598-058 или 02.