В Пензе в гостях мужчина, по-дружески, залез в карман куртки и вытащил деньги

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по г. Пензе был установлен ранее судимый пензенец 1980 года рождения, подозреваемый в совершении преступления.

Оперативники выяснили, что данный гражданин, днем находился в гостях у своего знакомого 1991 года рождения, где после совместного распития спиртных напитков похитил денежные средства в сумме 9 000 рублей. Подозреваемый дал признательные показания: он знал, что в кармане куртки друга находятся деньги. Злоумышленник дождался, когда тот потеряет бдительность и совершил кражу.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.