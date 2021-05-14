В Мордовии избивший до смерти 25-летнюю женщину деревянным бруском сожитель предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Чамзинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

В ночь на 27 февраля 2021 года мужчина избил 25-летнюю сожительницу, нанося удары ей в том числе и деревянным бруском. Сожители в это время находились в квартире у знакомого. После чего они вышли, и мужчина потащил потерпевшую домой. Через некоторое время в пути следования женщина скончалась.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.