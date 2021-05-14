В Пензенской области во время ремонта тракторист получил удар штангой бороны

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По данным следствия, утром 31 марта 2021 года в Колышлейском районе два работника отделения одного из обществ с ограниченной ответственностью осуществляли ремонт сельскохозяйственного оборудования без агрегатирования с трактором требуемой мощности. Работы проводились в отсутствие контроля со стороны работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда. В результате допущенных нарушений тракторист-машинист 1979 года рождения получил удар штангой бороны, повлекший причинение телесных повреждений, квалифицирующихся как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.