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Происшествия14 мая 2021 10:00

В Пензенской области во время ремонта тракторист получил удар штангой бороны

По факту получения травмы на производстве Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По данным следствия, утром 31 марта 2021 года в Колышлейском районе два работника отделения одного из обществ с ограниченной ответственностью осуществляли ремонт сельскохозяйственного оборудования без агрегатирования с трактором требуемой мощности. Работы проводились в отсутствие контроля со стороны работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда. В результате допущенных нарушений тракторист-машинист 1979 года рождения получил удар штангой бороны, повлекший причинение телесных повреждений, квалифицирующихся как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧП