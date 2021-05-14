Ремонт теплосетей в Пензе: улицы Московская, Толстого, далее по графику

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Об этом на заседании штаба по благоустройству, которое в четверг, 13 мая 2021 года, провел Андрей Лузгин, сообщил технический директор Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Василий Журавлев.

Организация приступила к работам по замене участков трубопровода на проспектах Победы и Строителей, улице Московской. Затем будут переложены два участка на улице Толстого.

Глава администрации Пензы обратил внимание на сроки проведения ремонтных мероприятий, указал на необходимость, в частности, организации работы на проспекте Победы в круглосуточном режиме.

Неудовлетворительной признана динамика по восстановлению благоустройства в местах ликвидации аварийных ситуаций. На контроле Департамента ЖКХ Пензы по линии ПАО «Т Плюс» числится 240 объектов. Из них 137 имеют асфальтовое покрытие, 103 – грунтовое.

Андрей Лузгин довел до представителей ресурсоснабжающих кампаний информацию о внесении изменений в Правила проведения земляных работ в части требований восстановления благоустройства после разрытий.

«Необходимо восстанавливать асфальтовое покрытие на магистральных дорогах большими картами, за пределами разрытий - по ширине полосы движения не менее одного метра от края разрытия во все стороны.

Следующим этапом будут внесены изменения, касающиеся гарантийного срока содержания дорог.