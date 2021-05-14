В Пензенской области двое 20-летних мужчин вынесли из магазина 10 коробок конфет

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Злоумышленники дали признательные показания и рассказали, что совершили кражу 10 коробок шоколадных конфет из магазина на общую сумму около 2 тысяч рублей, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Похищенный товар мужчины вынесли, спрятав его под верхней одеждой.

В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.