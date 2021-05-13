Олег Мельниченко доложил о ходе вакцинации в Пензенской области

Как отметила заместитель Председателя Правительства РФ, в некоторых регионах во время майских праздников замедлились темпы вакцинации от коронавируса.

- Необходимо организовывать больше прививочных пунктов, в том числе и мобильных, размещая их в местах большого скопления людей. Об этом неоднократно говорил Президент, - подчеркнула она.

О том, как обстоят дела с прививочной кампанией в Пензенской области, доложил врио губернатора Олег Мельниченко. По его словам, вакцинации в нашем регионе подлежат более 636 тысяч жителей. На сегодня прививку первым компонентом вакцины сделали 113 018 человек, вторым - 89 791. Запланировано привить еще 523 654 жителей.

- Пензенская область получила 134 723 дозы препарата «Спутник V», 3 240 доз препарата «Эпивак Корона Вектор» и 780 доз вакцины «КовиВАК». Всего получается 145 793 комплекта, - проинформировал Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко уточнил, что до праздников в Пензенской области прививки от коронавируса делали 4500 человек в сутки. По известным причинам интенсивность прививочной кампании в майские выходные замедлилась. На данном этапе регион снова выходит на допраздничные показатели.