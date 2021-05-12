В Пензе задержали наркоторговца из Мордовии

В Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области поступила информация о том, что житель Мордовии 1999 года рождения, приезжавший в наш регион до этого дважды, может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Проверка подтвердила эти данные. Парень был задержан в Пензе при сбыте очередной партии. При нем оказалось более 500 граммов запрещенных веществ. Еще 800 свертков с наркотиками синтетического типа были найдены на съемной квартире юноши.

Свою вину нарушитель отрицать не стал. По его словам, торговлей наркотиками он занимался с февраля этого года. Запрещенные вещества получал по почте, а после оборудовал тайники для курьеров.

Молодой человек заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.