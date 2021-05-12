Пензенские активисты уберут побережье Сурского водохранилища

15 и 16 мая в Пензе состоится акция «ЭкоВес», в ходе которой участники, объединившись в команды по пять человек, приведут в порядок берег Сурского водохранилища от ручья Емельки до реки Медоевки. Собранные ими стекло, пластик, бумага и металл будут отсортированы и утилизированы. Необходимым инвентарем участников обеспечат волонтеры. Итоги подведут 17 мая.

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться, заполнив форму. За обновлениями и новостями можно следить на страницах мероприятия в Instagram и ВКонтакте.