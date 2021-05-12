В Мордовии ищут сбившего пешехода водителя, который скрылся с места ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

8 мая 2021 года в 04:20 на 1 км (+500) автодороги «Атюрьево - Темников» 24-летний водитель (к административной ответственности в 2020-2021г.г. привлекался 70 раз), на «Тойоте Камри», не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП, с последующим опрокидыванием автомашины. В результате ДТП водитель и 21-летняя пассажир транспортного средства с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения. У водителя взята кровь на анализ.

10 мая 2021 года в 16:15 на ул. Заводская го Саранск напротив д. №179 по ул. Полежаева 27-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-21150» совершил наезд на 13-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть автодороги на велосипеде перед близко движущемся транспортным средством. Несовершеннолетний госпитализирован в ГБУЗ РМ ДРКБ №1. Водитель автомобиля трезв.

В 19:00 напротив д.№14 по ул. Первомайская в с. Кочкурово автомобиль «ВАЗ-21124», совершил наезд на 47-летнего пешехода, который двигался по проезжей части автодороги по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирован в ГБУЗ РМ «Комсомольская РБ». Водитель с места происшествия скрылся, приняты меры к розыску. Всем, кому что-либо известно о данном ДТП просьба сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8(8342)38-57-27 или 02.