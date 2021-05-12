В Пензенской области выявлен и признался в краже 20-летний любитель виски из Ульяновска

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Кузнецкого района по подозрению в совершении преступления был установлен житель Ульяновска 2000 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Полицейские выяснили, что из торгового зала магазина мужчина совершил кражу двух бутылок виски на общую сумму около 3 тысяч рублей. Прежде чем совершить кражу мужчина убедился, что за ним не наблюдают, спрятал товары в рюкзак и прошел через кассовый терминал.

Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.