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Происшествия12 мая 2021 8:21

В Пензенской области выявлен и признался в краже 20-летний любитель виски из Ульяновска

В торговом зале, убедившись, что за ним не наблюдают, мужчина спрятал две бутылки виски в рюкзак и прошел через кассовый терминал
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Кузнецкого района по подозрению в совершении преступления был установлен житель Ульяновска 2000 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Полицейские выяснили, что из торгового зала магазина мужчина совершил кражу двух бутылок виски на общую сумму около 3 тысяч рублей. Прежде чем совершить кражу мужчина убедился, что за ним не наблюдают, спрятал товары в рюкзак и прошел через кассовый терминал.

Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Криминал