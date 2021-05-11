Жители села Турдаково могут сделать прививки от коронавируса в новом ФАПе

В новом фельдшерско-акушерском пункте есть все самое необходимое: ЭКГ, глюкометр, весы, ростометр и другое. По словам фельдшера Раисы Фроловой, родители новорожденных, проживающих в соседних селах – Смолькове и Редкодубье, тоже обращаются за помощью к ним.

Также в ФАПе проводится и вакцинация населения против коронавируса.

СПРАВКА «КП»

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.