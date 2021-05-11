В Пензе мужчина нашел кошелек

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Пензе с заявлением обратился местный житель 2000 года рождения. Гражданин рассказал, что потерял свой кошелек на улице. В портмоне находились денежные средства в сумме 2000 рублей, водительское удостоверение и банковская карта. Впоследствии с карты в кафе быстрого питания были списаны деньги в размере около тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен житель Пензенского района 1972 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления. Мужчина дал признательные показания. Похищенное частично было изъято.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.