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Общество11 мая 2021 9:44

В Пензе навестили 55 детей из неблагополучных семей

В понедельник, 10 мая 021 года, специалисты учреждений социального обслуживания, подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Пензе во всех районах города отправились в рейд
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Контролировалось исполнение родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, организации их досуга, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в праздничные дни.

Комиссии посетили 33 семьи, в которых воспитываются 55 детей.

С родителями проведены профилактические беседы об ответственности за воспитание и содержание несовершеннолетних детей. Рекомендовано не оставлять детей без присмотра во избежание несчастных случаев. Семьям вручены памятки о мерах пожарной безопасности.