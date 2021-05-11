В Пензе навестили 55 детей из неблагополучных семей

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Контролировалось исполнение родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, организации их досуга, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в праздничные дни.

Комиссии посетили 33 семьи, в которых воспитываются 55 детей.

С родителями проведены профилактические беседы об ответственности за воспитание и содержание несовершеннолетних детей. Рекомендовано не оставлять детей без присмотра во избежание несчастных случаев. Семьям вручены памятки о мерах пожарной безопасности.