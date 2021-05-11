В Саранске в три часа утра в подъезде дома задержана 20-летняя девушка с наркотиками

В результате оперативных мероприятий сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия поступила информация о незаконном хранении запрещенных веществ 20-летней местной жительницей.

Девушка была задержана в три часа утра в подъезде одного из домов по улице Фурманова в Саранске. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у нее наркотическое средство метамфетамин (первитин) массой 3,15 грамма. Со слов подозреваемой, наркотики она приобрела бесконтактным способом через тайник-закладку для личного потребления.

В настоящее время в отношении фигурантки ОП№3 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, в крупном размере» и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.