ДТП с гибелью несовершеннолетней: подробности от регионального СК

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным следствия, 10 мая 2021 года в 20 часов 30 минут на ФАД «Урал» водитель грузовика марки «Renault» - мужчина 1947 года рождения, не справившись с управлением, произвел наезд на пассажирский автобус «ПАЗ», из которого в момент столкновения происходила высадка пассажиров. В результате ДТП погибла несовершеннолетняя 2005 года рождения, еще 8 человек 1990-2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.