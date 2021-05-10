Пензенские поисковики помогли внучке красноармейца Якова Борисова побывать на его могиле

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По медальону, в который была вложена стандартная записка с указанием домашнего адреса, полевой почты бойца и имени жены Борисовой Елизаветы Федоровны,пензенские поисковики разыскали родственников красноармейца 1906 года рождения, уроженца Пензенской области Лопатинского района с. Буденовка.

По данным обобщенного банка данных «Мемориал» Министерства обороны Российской Федерации, Борисов Яков Иванович пропал без вести в декабре 1941 года, служил пулеметчиком в 34 зсп.

Региональное отделение выражает благодарность администрации Лопатинского сельсовета Лопатинского района за помощь в поиске внучки бойца Людмилы Викторовны Семьдянкиной.

Родственники уже отправились в Ленинградскую область д. Кусино, чтобы побывать на могиле бойца и принять участие в торжественной церемонии передачи медальона.