Олег Мельниченко поздравил с Днём Победы курсантов артиллерийского инженерного института

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В рамках празднования Дня Победы состоялись возложение цветов к памятнику защитникам Родины в 1941 – 1945 годах и торжественный марш.

«Все члены моей семьи, так или иначе, соприкоснулись с войной, - поделился с представителями СМИ Врио губернатора. - Деды воевали: один кадровый офицер, закончил войну на Дальнем Востоке, принимал участие в советско-японских боевых действиях, второй тоже прошёл всю войну, был водителем машины, рядовым. Одна бабушка работала в колхозе, вторая - на промышленных предприятиях. С артиллерийским институтом связана жизнь деда по отцовской линии. После войны он служил на Дальнем Востоке, в Кировской области, потом был переведён сюда, в Пензенское артиллерийское инженерное училище». Олег Мельниченко уточнил также, что первые годы его жизни прошли здесь, в военном городке: «Поэтому на меня нахлынули воспоминания из детства».