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Общество10 мая 2021 12:22

Олег Мельниченко поздравил с Днём Победы курсантов артиллерийского инженерного института

Построение личного состава Пензенского филиала Военной Академии материально-технического обеспечения состоялось в воскресенье, 9 мая 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В рамках празднования Дня Победы состоялись возложение цветов к памятнику защитникам Родины в 1941 – 1945 годах и торжественный марш.

«Все члены моей семьи, так или иначе, соприкоснулись с войной, - поделился с представителями СМИ Врио губернатора. - Деды воевали: один кадровый офицер, закончил войну на Дальнем Востоке, принимал участие в советско-японских боевых действиях, второй тоже прошёл всю войну, был водителем машины, рядовым. Одна бабушка работала в колхозе, вторая - на промышленных предприятиях. С артиллерийским институтом связана жизнь деда по отцовской линии. После войны он служил на Дальнем Востоке, в Кировской области, потом был переведён сюда, в Пензенское артиллерийское инженерное училище». Олег Мельниченко уточнил также, что первые годы его жизни прошли здесь, в военном городке: «Поэтому на меня нахлынули воспоминания из детства».