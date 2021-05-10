В Пензе мужчина и женщина сняли квартиру на одну ночь

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Пензе были установлены мужчина 1986 года рождения и женщина 1996 года рождения, подозреваемые в совершении кражи.

Они дали признательные показания: украденные вещи сдали в ломбард, а вырученные от продажи денежные средства потратили на свои нужды.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.