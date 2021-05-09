Поздравление предпринимателя Олега Тоцкого

Уважаемые пензенцы!

За Великую Победу над фашизмом наша Родина заплатила огромную цену. У нас нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. И мы не просто обязаны помнить об этом. Мы обязаны передать эту память нашим детям, внукам и правнукам!

Мы благодарим старшее поколение за Великую Победу! Спасибо всем фронтовикам – живым и павшим! Спасибо тем, кто ковал победу в тылу!

От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, долголетия, внимания и заботы близких, а всем авиастроителям – мира, благополучия, счастья, успехов во всем!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Председатель совета по инновациям и инвестициям при губернаторе Пензенской области, предприниматель Олег Тоцкий