Поздравление руководителя шоколадной фабрики «Viva Choco» Павла Кузякова

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 76-летием Великой Победы!
Наши деды и прадеды разгромили фашизм, дав достойный отпор завоевателям. Мы чтим тех, кто отдал все силы в сражениях за независимость Родины, отстаиваем историческую правду о Великой Отечественной войне, о доблестном подвиге поколения победителей.
Уважаемые ветераны!
На вашу долю выпали страшные испытания, лишения и утраты. Но вы выстояли. Пример вашего беззаветного служения Отечеству в военное время и в мирной жизни помогает воспитывать достойную, любящую отчий край молодежь.
Желаем всем здоровья, благополучия, добра, мирного неба!
Руководитель шоколадной фабрики «Viva Choco» Кузяков Павел Иванович