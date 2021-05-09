Поздравление руководителя шоколадной фабрики «Viva Choco» Павла Кузякова

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с 76-летием Великой Победы!

Наши деды и прадеды разгромили фашизм, дав достойный отпор завоевателям. Мы чтим тех, кто отдал все силы в сражениях за независимость Родины, отстаиваем историческую правду о Великой Отечественной войне, о доблестном подвиге поколения победителей.

Уважаемые ветераны!

На вашу долю выпали страшные испытания, лишения и утраты. Но вы выстояли. Пример вашего беззаветного служения Отечеству в военное время и в мирной жизни помогает воспитывать достойную, любящую отчий край молодежь.

Желаем всем здоровья, благополучия, добра, мирного неба!

Руководитель шоколадной фабрики «Viva Choco» Кузяков Павел Иванович