Поздравление депутата Пензенской городской Думы Ольги Израновой

Дорогие жители Пензенской области!

Мы не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В День Победы хочется, в первую очередь, пожелать мира - ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей.

Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине, пусть никто и никогда не увидит войны.

Депутат Пензенской городской Думы, генеральный директор ООО «Моторные технологии» Ольга Валерьевна Изранова