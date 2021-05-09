Поздравление депутата Законодательного Собрания Пензенской области Игоря Борисова с Днем Победы

Уважаемые жители Пензенской области!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 Мая - это священная дата для каждого россиянина. В этот день воедино слились радость и скорбь.

Мы чтим память тех, кто не вернулся с фронта, и кого уже нет с нами. Мы отдаем дань уважения всем, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени.

Победа нашего народа всегда будет вечным образцом мужества, стойкости и героизма.

Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, стабильности, мира и благополучия!

С уважением, депутат Законодательного Собрания Пензенской области Игорь Николаевич Борисов