Поздравление депутата Законодательного Собрания Пензенской области Игоря Борисова с Днем Победы

Уважаемые жители Пензенской области!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
9 Мая - это священная дата для каждого россиянина. В этот день воедино слились радость и скорбь.
Мы чтим память тех, кто не вернулся с фронта, и кого уже нет с нами. Мы отдаем дань уважения всем, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени.
Победа нашего народа всегда будет вечным образцом мужества, стойкости и героизма.
Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, стабильности, мира и благополучия!
С уважением, депутат Законодательного Собрания Пензенской области Игорь Николаевич Борисов