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Общество9 мая 2021 12:58

Пензенские поисковики нашли родственников красноармейца Григория Шаталаева

Останки бойка были найдены в Новгородской области и торжественно захоронены в мае 2019 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: отделение «Поискового движения России» в Пензенской области

Фото: отделение «Поискового движения России» в Пензенской области

При солдате был найден медальон, в котором находилась записка с домашним адресом и именем его жены – Анастасии Шаталаевой. Найти родных красноармейца удалось не сразу.

Уроженец села Вышелей Пензенской области Григорий Осипович Шаталаев пропал в январе 1942 года. Поисковики обнаружили его останки на месте санитарного захоронения военнопленных в деревне Муравьево, где располагался лагерь Дулаг.

Теперь медальон бойца будет передан его родственникам.