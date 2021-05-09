Пензенские поисковики нашли родственников красноармейца Григория Шаталаева

Фото: отделение «Поискового движения России» в Пензенской области

При солдате был найден медальон, в котором находилась записка с домашним адресом и именем его жены – Анастасии Шаталаевой. Найти родных красноармейца удалось не сразу.

Уроженец села Вышелей Пензенской области Григорий Осипович Шаталаев пропал в январе 1942 года. Поисковики обнаружили его останки на месте санитарного захоронения военнопленных в деревне Муравьево, где располагался лагерь Дулаг.

Теперь медальон бойца будет передан его родственникам.