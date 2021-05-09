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Общество9 мая 2021 12:41

Поздравление и.о. заместителя руководителя Межрегионального Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Михаила Маркина с Днем Победы

Источник:kp.ru
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Уважаемые жители Пензенской области!

Семьдесят шесть лет назад наш народ показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, величайшие мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Сегодня память о тех событиях живет в сердце каждого из нас.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы и дети войны! Исторический масштаб и значение вашего подвига неподвластны времени. Мы всегда будем гордиться вами, равняться на вас, на поколение победителей!

С праздником! С Днем Победы!

И.о. заместителя Руководителя Межрегионального Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Михаил Юрьевич Маркин