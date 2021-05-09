Поздравление депутата Законодательного Собрания Пензенской области Олега Кочеткова с Днем Победы

Дорогие ветераны!

Сегодня великий праздник для нашего народа и всей русской земли. Мы празднуем очередную годовщину Победы над фашистской Германией, имеющей огромное историческое значение для нашей Родины.

В этот день хочется пожелать только одного - мира вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце, рядом находятся только добрые и искренние люди, а сердце не знало боли и тоски.

С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Александрович Кочетков