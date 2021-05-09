Поздравление управляющего директора ООО «ТНС энерго Пенза» Романа Чернова с Днем Победы

Уважаемые жители Пензенской области!

Празднование Дня Победы - это еще одна возможность сказать ветеранам слова благодарности. Вы подарили нам свободу и независимость. Вы спасли нашу страну от нацизма, вынесли столько нестерпимой боли и утраты, но ничто не сломало вас. Мы отдаем дань глубокого уважения и труженикам тыла, самоотверженно ковавшим Великую Победу.

Ваш личный пример служит образцом истинного патриотизма для будущих поколений. Сколько бы ни прошло эпох, ни сменилось бы поколений, на нашей земле День Победы будет самым главным всенародным праздником!

С Днем Великой Победы!

Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Борисович Чернов