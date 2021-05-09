Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина с Днем Победы

Уважаемые пензенцы! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. 9 Мая — всенародный, самый дорогой и торжественный праздник!

Мы, наследники победителей, никогда не забудем, какой страшной ценой досталась нашим дедам и прадедам Победа в Великой Отечественной войне.

Бессмертны подвиги участников сражений и самоотверженность тружеников тыла, навсегда в нашей памяти сохранятся имена Героев, вечная слава Неизвестному солдату.

Долгие четыре года вся страна приближала великий день — День Победы, и мы никому не позволим пересмотреть итоги самой кровопролитной в истории человечества войны, унесшей миллионы жизней, принизить роль советского народа, защитившего от фашизма весь мир, в разгроме нацистской Германии.

Низкий поклон ветеранам! Передать правду о тяжелейших боях, которые вела Красная Армия, лишениях мирных жителей в тылу и оккупации, страданиях людей в концлагерях и блокадном Ленинграде — наш священный долг перед вами и будущими поколениями.

От имени депутатов Законодательного Собрания желаю всем жителям Пензенской области доброго здоровья, стабильности, мира и благополучия, процветания нашей любимой Родины!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» В.К. Лидин