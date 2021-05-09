Поздравление врио Главы Республики Мордовия Артема Здунова с Днем Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Великой Победы — общенациональным, народным праздником, священным для каждого жителя нашей страны! Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется символом мужества, патриотизма, самоотверженности и подлинного героизма! 76 лет назад огромными усилиями на фронте и в тылу было спасено наше Отечество, освобожден мир от фашистской угрозы. Земной поклон солдатам и офицерам за то, что выстояли и победили! Честь вам и слава! Вместе с другими народами вклад в разгром гитлеровской Германии внесли уроженцы Мордовии. Не дожидаясь повесток из военкоматов, тысячи людей шли на призывные пункты с просьбой отправить их на фронт. Среди доблестных защитников Родины были около 249 тысяч наших земляков, которые в боях на всех фронтах снискали себе славу бесстрашных воинов.

Враг был повержен не только на полях сражений. Мы склоняем головы перед теми, кто ковал Победу в тылу, в самоотверженной борьбе за металл, топливо, хлеб и сырье, за создание превосходства над противником в вооружении и военной технике. Уважаемые фронтовики! После войны, пересев с танка на трактор, вы перешли в наступление на другом фронте – трудовом. В короткие сроки подняли из руин страну, восстановили промышленность и сельское хозяйство, построили новые города, открыли человечеству дорогу в космос. Именно вашими усилиями заложена крепкая основа для создания современной экономики нашей республики, развития науки, образования, культуры и искусства. В каждой семье бережно хранится, передается из поколение в поколение память о своем герое. Наша общая государственная задача – сберечь и объединить эти истории в одну большую реку памяти, тем самым сохранить правду о войне, аргументированно противостоять попыткам переписать историю. Это наш священный долг и наша ответственность перед прошлым и будущим. С Днем Великой Победы! Желаю всем здоровья, мира и благополучия! Врио Главы Республики Мордовия А.А.Здунов