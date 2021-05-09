Поздравление врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем Победы

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы – всенародным праздником, который был и навсегда останется священным символом национального единства!

День 9 Мая – особая дата в исторической летописи Отечества, олицетворение несгибаемого мужества и беспримерного героизма нашего народа, спасшего мир от нацизма. В российских семьях, каждую из которых опалила своим смертоносным огнем страшная война, в сердце каждого из нас вечно будет жить благодарная память о защитниках Отчизны.

Достойный вклад в достижение Великой Победы внесли наши земляки - участники сражений за Москву и Ленинград, Сталинград и Курск, те, кто воевал на Кавказе и в Белоруссии, освобождал Польшу, Болгарию, Венгрию, Австрию, штурмовал Берлин. Знаменитая надпись на стене поверженного Рейхстага – «Мы из Пензы!» - еще одно красноречивое свидетельство беззаветной доблести пензенцев, многие из которых по праву отмечены высокими званиями «Герой Советского Союза», боевыми орденами и медалями, стали полными кавалерами ордена Славы.

В этот торжественный день выражаю искреннюю признательность и благодарность славным ветеранам, всем, кто отвагой и стойкостью на фронте и самоотверженным трудом в тылу отстоял независимость нашей Родины, подарил жизнь и свободу будущим поколениям, всем нам! Спасибо вам! Низкий земной поклон!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, благополучия и процветания!

Врио Губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко