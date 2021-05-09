В Саранске 17-летнего пассажира такси подозревают в краже

5 мая в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по го Саранск поступило сообщение 43-летнего местного жителя о краже мобильного телефона стоимостью 7 тысяч рублей.

По словам мужчины, смартфон он случайно оставил в салоне автомобиля такси во время поездки. Дома мужчина сразу же позвонил на свой номер, однако телефон оказался выключен.

В ходе проводимых мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором ехал потерпевший. Водитель пояснил, что смартфон в салоне он не находил. В дальнейшем был установлен 17-летний местный житель, который передвигался на такси после заявителя. Обнаружив на сиденье мобильный, молодой человек вынул сим-карту, после чего перегрузил гаджет к заводским настройкам, и стал им пользоваться.

Свою вину в совершенном преступлении он не отрицал.

В настоящий момент органами дознания ОП № 1 УМВД России по го Саранск в отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».