В Мордовии тела мужчины и женщины обнаружили при тушении загоревшейся дачи

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Ичалковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Мордовия проводит проверку по факту гибели 39-летнего мужчины и 46-летней женщины.

Возгорание дома в селе Калиново, который сожители использовали как дачу, произошло 7 мая 2021 года. В ходе тушения пожара сотрудники регионального МЧС обнаружили тела погибших. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Для установления точной причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.