В Пензе 19-летний студент украл спиртное на 5 тысяч рублей и выпил его

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних был установлен студент 2002 года рождения, причастный к совершению преступления. Оперативники выяснили, что вечером молодой человек пришел в сетевой продуктовый магазин на ул. Кирова, откуда похитил алкогольную продукцию на сумму более 5 тысяч рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный алкоголь молодой человек употребил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.