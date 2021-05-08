Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 мая 2021 9:59

В Пензе 19-летний студент украл спиртное на 5 тысяч рублей и выпил его

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних был установлен студент 2002 года рождения, причастный к совершению преступления. Оперативники выяснили, что вечером молодой человек пришел в сетевой продуктовый магазин на ул. Кирова, откуда похитил алкогольную продукцию на сумму более 5 тысяч рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный алкоголь молодой человек употребил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Криминал