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Общество7 мая 2021 12:43

Вчера в Пензе пропали две малолетние девочки, уехавшие кататься на самокатах

В результате поисковых мероприятий дети были найдены в районе магазина «Океан». Каких-либо противоправных действий в отношении них по предварительной информации не совершалось
Виктор ВИКТОРОВ
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Следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения двух малолетних девочек 2014 и 2015 годов рождения.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 6 мая 2021 года примерно в 16 часов 00 минут две девочки с места жительства по улице Новоселов города Пензы на самокатах направились на прогулку, не предупредив родителей, которые спустя несколько часов обнаружили пропажу и обратились в правоохранительные органы.

На место происшествия выехала следственная группа и следователи-криминалисты.

В результате организованных поисковых мероприятий местонахождение детей было установлено – в районе магазина «Океан», расположенном на проспекте Победы города Пензы. Каких-либо противоправных действий в отношении детей по предварительной информации не совершалось.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.