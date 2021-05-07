Вчера в Пензе пропали две малолетние девочки, уехавшие кататься на самокатах

Следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения двух малолетних девочек 2014 и 2015 годов рождения.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 6 мая 2021 года примерно в 16 часов 00 минут две девочки с места жительства по улице Новоселов города Пензы на самокатах направились на прогулку, не предупредив родителей, которые спустя несколько часов обнаружили пропажу и обратились в правоохранительные органы.

На место происшествия выехала следственная группа и следователи-криминалисты.

В результате организованных поисковых мероприятий местонахождение детей было установлено – в районе магазина «Океан», расположенном на проспекте Победы города Пензы. Каких-либо противоправных действий в отношении детей по предварительной информации не совершалось.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.