Уверен, вы справитесь с масштабными задачами

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем радио, праздником работников всех отраслей связи! Сегодня сложно представить нашу повседневную жизнь без спутниковых средств связи, оперативного обмена полезной информацией. От этого во многом зависит успешное решение стратегических задач дальнейшего укрепления социально-экономического потенциала страны и ее регионов, повышение качества жизни людей. Залогом успешного развития сферы связи является широкое внедрение в практику инновационных цифровых технологий, умелое использование новейших телекоммуникационных систем, современных достижений научно-технического прогресса. Уверен, что вы достойно справитесь с масштабными задачами, поставленными временем. Гарантии такой уверенности - ваш профессионализм, обширные знания, накопленный опыт, компетентность, добросовестное отношение к порученному делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!

Врио губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко