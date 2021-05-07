В Пензе после распития в гостях спиртного женщина ушла, прихватив телефон друга

В полицию Заречного с заявлением о преступлении обратился местный житель 1963 года рождения. Мужчина пояснил, что в дневное время пригласил к себе в гости подругу. После совместного распития спиртных напитков женщина ушла, а он обнаружил пропажу своего сотового телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена безработная гражданка 1988 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности. Злоумышленница признала свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.