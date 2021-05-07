Главные задачи, стоящие перед нами

Уважаемые работники и ветераны всех отраслей связи! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем радио!

Сегодня Мордовия лидирует по темпам внедрения цифровых сервисов и качеству телекоммуникационных услуг. Активное внедрение новаторских технологий создает условия для повышения эффективности государственного управления, производительности труда и прорыва в экономическом развитии. Это главные задачи, которые стоят перед нами.

Во многом они могут быть решены благодаря вашему профессионализму, верности выбранному делу, ответственности. Надеюсь, что наша совместная работа на благо республики обязательно принесет конкретные результаты.

Желаю всем здоровья, счастья, успехов и новых перспективных проектов!

Врио Главы Мордовии А. А. Здунов