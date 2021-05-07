В Мордовии следователь СК просит суд взять под стражу пятерых полицейских

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Пятеро сотрудников управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия задержаны. По данным следствия, в декабре 2019 года они, угрожая привлечением к административной ответственности, склонили жителя Саранска к тому, чтобы он уговорил своего знакомого через Интернет приобрести наркотическое средство, якобы для совместного употребления.

В действительности полицейские планировали задержать этого знакомого с наркотиками. В дальнейшем, несмотря на то, тайник-закладка не был обнаружен молодым человеком, они его задержали.

Под угрозами привлечения к уголовной ответственности по более тяжкому преступлению, они потребовали от него признаться в приобретении с использованием мобильного телефона наркотического средства. Затем сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий обнаружили наркотическое средство, которое самостоятельно извлекли из тайника-закладки. После чего, с целью создания правдоподобных условий для незаконного уголовного преследования, потребовали, чтобы молодой человек положил в карман своей куртки сверток с наркотическим средством и мобильный телефон. После этого в присутствии понятых произвели изъятие указанных объектов. Через некоторое время эти же сотрудники полиции с целью оказания влияния на молодого человека по поиску им лица для незаконного уголовного преследования похитили у него паспорт гражданина РФ, которым распорядились по собственному усмотрению.

В настоящее время следователем СК по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершённых преступлений.