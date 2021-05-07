В Пензенской области женщина нашла в супермаркете кошелек и оставила его себе

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полиции Кузнецка была установлена местная жительница 1966 года рождения, причастная к совершению кражи.

Оперативники выяснили, что вечером женщина пришла в сетевой магазин на ул. Стекловской. Подходя к кассе, она обратила внимание на кошелек, который лежал без присмотра. Вместо того, чтобы сообщить о нем кассиру, гражданка забрала его себе. В кошельке находились 5500 рублей, которые принадлежали местной жительнице 1989 года рождения.

Злоумышленница дала признательные показания. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности. В полиции зарегистрирована явка с повинной. Часть похищенных денег была изъята.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полиция Пензенской области предупреждает: избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия.